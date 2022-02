Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das letzte Spiel, welches die Mannschaft von Trainer Pat Cortina bestreiten konnte, war am 16. Januar gegen Höchstadt. Einen Tag später schlug das Schreckgespenst Corona auch beim SC Riessersee zu und legte den Werdenfelser Traditionsclub regelrecht auf Eis. Nach über drei Wochen Zwangspause können nun die Weiß-Blauen wieder in den Kampf um wichtige Punkte in der Oberliga Süd eingreifen.

Es stehen zwei Spiele am kommenden Wochenende auf dem Programm. Am Freitag ist der Tabellenführer Weiden im heimischen OEZ -Spielbeginn ist um 20 Uhr- und am Sonntag geht es nach Landsberg zu den Riverkings. Die Aufgabe gegen den aktuellen Tabellenführer ist auch unter anderen Umständen nicht die einfachste. Die Blue Devils Weiden haben bisher eine imposante Saison gespielt und in der Liga die meisten Tore erzielt. Wie viele Cracks letztendlich Trainer Pat Cortina für das Spiel gegen Weiden zur Verfügung hat, wird sich erst unmittelbar am Spieltag zeigen.

Das ursprünglich am 1. Februar geplante Auswärtsspiel des SC Riessersee bei den Blue Devils Weiden wurde auf Dienstag, 15. Februar, um 20 Uhr verlegt.