Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am Dienstag beginnt für den SC Riessersee die fünfte Jahreszeit. Im Viertelfinale kommt es zum Duell mit den Höchstadt Alligators, die sich nach 36 Spieltagen als Vierter für die Play-offs qualifiziert haben. Die Best-of-Five-Serie startet für den fünftplatzierten SCR daher am kommenden Dienstag, 23. März, um 19.30 Uhr zunächst auswärts in Mittelfranken. Am Freitag kommen die Alligators nach Garmisch-Partenkirchen.

„Wir freuen uns auf die kommenden Play-off-Spiele gegen die Höchstadt Alligators. All unsere Aufeinandertreffen in der Hauptrunde waren stets hart umkämpft und wir wissen, dass die Mittelfranken ein unangenehmer Gegner sind. Nichtsdestotrotz brauchen wir uns als SC Riessersee nicht verstecken. In den Play-offs werden die Karten von jeher neu gemischt und unsere Jungs sind heiß auf den Gegner und bereit, alles zu geben. Wir erwarten daher eine spannende Play-off-Serie mit dem hoffentlich besseren Ende für uns. Wir zählen zudem darauf, dass unsere Fans, welche uns auch in der Hauptrunde so zahlreich über die SpradeTV-Übertragungen unterstützt haben, weiterhin hinter uns stehen und unsere Mannschaft unterstützen werden“, so der Geschäftsführer des SC Riessersee, Panagiotis Christakakis. Sämtliche Play-off-Spiele des SC Riessersee werden wie gewohnt auf Sprade TV live übertragen.

SCR-Trainer Ron Chyzowski sagt: „Wir hatten einen guten Abschluss der Hauptrunde mit unserem Spiel in Selb, das war eine hervorragende Vorbereitung auf die Play-offs. Dass wir das Spiel knapp verloren haben, ändert nichts an der gezeigten Leistung unserer Mannschaft. Wir starten heute im Training mit der Vorbereitung auf die Play-off-Spiele gegen Höchstadt. In der Saison hatten wir bereits drei Spiele und wir wissen, was uns erwartet. Es ist eine sehr gute Mannschaft, die für viele Experten vielleicht etwas überraschend auf Platz vier gekommen ist. Aber wenn man gegen dieses Team spielt, sieht man, warum sie auf diesen Platz gekommen sind. Sie haben gute Skills und sind sehr torgefährlich. Wir haben jetzt noch ein paar Tage, um uns gut auf den Start der Serie vorzubereiten. Eine Best-of-Five-Serie ist ein Ausdauerrennen und kein Sprint. Die erste Play-off-Etappe findet in Höchstadt statt, wir freuen uns auf die spannendste Phase der Saison.“

Play-off-Termine:

Dienstag, 23.03.21, 19:30 Uhr: Höchstadter EC – SC Riessersee

Freitag, 26.03.21, 20:00 Uhr: SC Riessersee – Höchstadter EC

Sonntag, 28.03.21, 17:00 Uhr: Höchstadter EC – SC Riessersee

Dienstag, 30.03.21, 20:00 Uhr: SC Riessersee – Höchstadter EC *

Donnerstag, 01.04.21, 19:30 Uhr: Höchstadter EC– SC Riessersee *

*falls nötig