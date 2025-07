Lesedauer: ca. 1 Minute

Der SC Riessersee präsentiert mit Parker Colley einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison. Der 28-jährige Kanadier kommt aus der ersten französischen Liga und wird beim SCR die Rolle des Mittelstürmers übernehmen.

Colley, ein Linksschütze, spielte in den vergangenen drei Jahren in Frankreich und bringt internationale Erfahrung sowie ein hohes Maß an Spielintelligenz mit. Seine Karriere begann er in der kanadischen Juniorenliga, unter anderem bei den Nanaimo Clippers – dem gleichen Club, bei dem auch der frühere SCR-Torjäger Tyson Mulock auf Torejagd ging. Es folgten vier Jahre an der Marian University in Wisconsin, für die er in der renommierten US-amerikanischen NCAA-College-Liga auflief.

SCR-Sportdirektor Uli Maurer zeigt sich mit der Verpflichtung sehr zufrieden: „Parker Colley wird bei uns eine zentrale Rolle einnehmen. Er ist ein schneller, intelligenter Center, der seine Mitspieler hervorragend in Szene setzen kann. Zudem befindet er sich im besten Eishockeyalter.“

Auch Colley selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Herausforderung: „Ich bin seit meiner Collegezeit an die größere Eisfläche gewöhnt – das kommt meinem schnellen Spielstil sehr entgegen. Ich sehe mich als Spielmacher, kann aber auch selbst für Tore sorgen. Außerdem lege ich großen Wert auf mein Defensivspiel.“

Neben dem Eis hat der in Pitt Meadows, British Columbia, geborene Kanadier für seine Herkunft typische Hobbys: „Diesen Sommer habe ich versucht, mehr Golf zu spielen – und natürlich Zeit auf meinem Boot verbracht.“

Mit der Verpflichtung von Colley sind die Personalplanungen beim SCR vorerst abgeschlossen.

Uli Maurer: „Wir starten mit zwei Kontingentspielern in die Saison. Damit ist unser Kader vorerst komplett.“