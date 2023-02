Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das Spitzentrio der Oberliga Süd lässt weiterhin nichts anbrennen. Beeindruckend bei den drei Topvereinen, dass sie zusammen zwar 16 Tore erzielten, aber nur zwei insgesamt kassierten.

Riessersee war bisher das einzige Team, das in diese Phalanx hätte einbrechen können, unterlag aber in einem echten Spitzenspiel den Starbulls Rosenheim und muss jetzt einfach nur Platz vier verteidigen. Verfolger Höchstadt hat sechs Punkte Rückstand und ein Spiel weniger, es wird also spannend. Peiting hätte auf Höchstadt aufholen können, traf aber nicht in Deggendorf und weil Memmingen klar gegen Tölz gewann, ist der ECP-Vorsprung auf die Indians auf einen Zähler geschmolzen. Füssen hat nach dem knappen Sieg gegen Landsberg Platz sieben noch im Visier, während es um Rang neun richtig heiß hergeht. Passau hätte sich mit einem Erfolg gegen Lindau einen direkten Konkurrenten entledigen können, verlor aber und weil Tölz in Memmingen chancenlos war, trennt die drei Mannschaften nur ein Punkt. Zwei dieser umkämpften drei Plätze berechtigen für die Pre-Play-Offs, einer hält als Bonus nur den sicheren Klassenerhalt. Ganz hinten ist es sicher, dass Landsberg und Klostersee um den Klassenerhalt kämpfen müssen.



Passau Black Hawks – Lindau Islanders 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Tore: Passau: Jakub Cizek, Elias Rott; Lindau: Vincenz Mayer (2), Arturs Sevchenko, Andreas Farny (2)

EV Füssen – Landsberg Riverkings 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)

Tore: Füssen: Bauer Neudecker (2), Lukas Slavetinsky, Julian Straub; Landsberg: Walker Sommer (2), Nicolas Strodel

Memmingen Indians – Tölzer Löwen 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)

Tore: Memmingen: Jaroslav Hafenrichter (2), Matej Pekr (2), Christopher Kasten, Marcus Marsall; Bad Tölz: Justi Süpäth Mariscal, Dillon Eichstadt

SC Riessersee – Starbulls Rosenheim 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Tore: Riessersee: Robin Soudek; Rosenheim: Lukas Laub, Klemen Pretnar, Norman Hauner, Maximilian Vollmayer

EHC Klostersee – Blue Devils Weiden 1:9 (0:2, 1:3, 0:4)

Tore: Klostersee: Yannick Kisch der; Weiden: Fabian Voit (2), Adam Schusser, Nardo Nagtzaam, Luca Gläser (2), Roman Kechter (2), Elia Ostwald,

Deggendorfer SC – EC Peiting 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Tore: Deggendorf: Yannic Bauer, Thomas Matheson, Niklas Pil