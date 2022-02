Lesedauer: ca. 1 Minute

​Vor dem vergangenen Punktspielwochenende waren die Vorzeichen alles andere als rosig, dennoch konnte der SC Riessersee zwei Erfolge auf der Habenseite verbuchen.

„Wir hatten zuletzt ein gutes Wochenende, gerade unter den gegebenen Umständen. Die Wochen davor waren sehr schwierig, es konnten nur wenige Spieler trainieren. Die Leistung gegen Weiden und auch in Landsberg war gut, wir hatten gute Ergebnisse und ich hoffe, das gibt unserem Team wieder etwas mehr Selbstvertrauen. Das wird uns hoffentlich auch im Lernprozess weiterhelfen“, resümiert Pat Cortina.



Am kommenden Wochenende stehen zwei weitere interessante Prüfungen für die Werdenfelser auf dem Programm. Am Freitag kommt es zum vierten Duell gegen den Deggendorfer SC, bisher konnten die Niederbayern alle Vergleiche für sich entscheiden und stehen aktuell auf Platz 5 der Tabelle. Das Heimspiel am Freitag beginnt wie gewohnt um 20 Uhr.

„Wir gehen mit den gleichen Erwartungen in die nächsten Spiele am Wochenende, wie die Wochen davor, da wir wieder nicht wissen, wer bei uns an Bord sein wird. Es sind immer noch welche „draußen“, das ist alles nicht so einfach. Wir müssen sicherstellen, dass wir in die nächsten Spiele mit der gleichen Einstellung gehen und wir vom Kopf her genauso fokussiert sind“, so erneut Pat Cortina.

Zum Abschluss des Wochenendes bekommen es die Weiß-Blauen am Sonntag mit den Lindau Islanders zu tun, das Auswärtsspiel startet um 18 Uhr.