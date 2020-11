Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am letzten Montag kam die finale Bestätigung des Deutschen Eishockey-Bundes, dass die Oberliga am Ende dieser Woche in die Spielzeit 2020/21 starten wird. Bisher absolvierte der SC Riessersee vier Testspiele. Nach einer ungeplanten Quarantänephase, die erst am Dienstag endete, geht es nun los.

Am kommenden Freitag um 20 Uhr startet der SC Riessersee gegen die EHF Passau in die Punkterunde. Gleich am darauffolgenden Sonntag kommt es dann auswärts zum Derby gegen den EC Peiting. Beide Spiele werden live auf Sprade TV übertragen. Marcus Weber, der kürzlich von den Nürnberg Ice Tigers zu den Weiß-Blauen wechselte, wird am Freitag erstmalig seit acht Jahren wieder im Trikot seines Heimatclubs zu sehen sein. Weber stand bislang in 384 DEL-Partien auf dem Eis und durfte auch schon in der Nationalmannschaft erste Erfahrungen unter Bundestrainer Toni Söderholm sammeln.

„Das letzte Spiel gegen Memmingen ist schon etwas her und normal waren drei weitere Vorbereitungsspiele eingeplant. Dass dieses Jahr ganz anders wird, wussten wir vorher, aber dass es uns mit dieser Wucht in der wichtigsten Phase der Vorbereitung trifft, ist einfach unfassbares Pech. Man kann sich auf solche Situationen auch nicht vorbereiten. Wir werden alle Körner in die Waagschale werfen und sehen, was am Ende rauskommt. Auf den ersten Einsatz von Marcus Weber freuen wir uns, seine Erfahrung und Präsenz in der eigenen Zone hilft uns enorm. Außerdem wird Uli Maurer wieder spielen können, er gibt unseren jungen Spielern auch nochmal einen wichtigen Push“, so Trainer Kink.