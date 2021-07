Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Kader der Passau Black Hawks nimmt nun finale Züge an. Im Angriff wird der 25-jährige Santeri Ovaska die Passauer verstärken.

Der Deutsch-Finne ist in der Oberliga ein bekanntes Gesicht. In der Oberliga Süd schnürte Ovaska die Schlittschuhe für den Deggendorfer SC, die Lindau Islanders und den ERC Sonthofen. In der abgelaufenen Spielzeit trug er das Trikot der Hannover Indians. Insgesamt hat der technisch versierte Stürmer 145 Spiele in der Oberliga absolviert. Dabei sammelte Ovaska 73 Scorerpunkte bei nur 18 Strafminuten.



Eine überragende Saison lieferte Ovaska in der Spielzeit 2019/20 beim ERC Sonthofen ab. In 46 Spielen erzielte der Stürmer starke 45 Scorerpunkte. In der Verzahnungsrunde zur Oberliga Süd trafen in dieser Spielzeit auch die Habichte auf Ovaska und den ERC Sonthofen. „Santeri Ovaska war das fehlende Puzzleteil, welches wir noch für unsere Offensive gesucht haben. Ein technisch starker Stürmer, der noch dazu weiß, wo das Tor steht“, freut sich der sportliche Leiter Christian Zessack über die Neuverpflichtung.