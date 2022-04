Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der zweite Stürmer im Aufgebot des SC Riessersee für die neue Saison ist ein neues Gesicht. Sam Verelst wird ab der kommenden Saison das Trikot des Sportclubs tragen. Der 31-jährige Deutsch-Belgier wechselt von den Crocodiles Hamburg unter die Alpspitze.

Verelst, geboren in Antwerpen, zog es bereits früh in die deutsche Eishockeywelt. Mit 14 Jahren verließ er seine Heimat, um im knapp 190 Kilometer entfernten Düsseldorf seinen Traum vom Profi-Eishockey zu starten. Ab der U16 durchlief der Angreifer insgesamt fünf Jahre die Düsseldorfer Nachwuchsschmiede. Seine ersten Schritte in der Oberliga machte der Angreifer bei den ECC Preußen Berlin – in seiner Rookiesaison gelangen ihm dabei 28 Punkte in 29 Spielen. Die Fischtown Pinguins, damals 2. Bundesliga, wurden auf den jungen Verelst aufmerksam. Er blieb insgesamt vier Jahre, inklusive 18 DEL-Partien für den damaligen Kooperationspartner der Bremerhavener, die Hamburg Freezers. Nach Herne und Duisburg landete er zur Saison 2020/21 bei den Selber Wölfen – gemeinsam mit Felix Linden wurde der Linksschütze damals deutscher Oberligameister. Auch international kann Verelst, aktueller belgischer Nationalspieler, bereits einiges an Erfahrung nachweisen. In zehn Spielen bei der WM Div. 2A gelangen ihm elf Punkte, 2019 wurde Verelst zudem Torschützenkönig der Weltmeisterschaft Division 2A.



Vergangene Saison zog es ihn aus der Oberliga Süd wieder in den Norden, zurück nach Hamburg. Dort gelangen ihm in 48 Spielen insgesamt 57 Punkte – Platz zwei der internen Scorerliste.

Mit Sam Verelst verpflichten die Weiß-Blauen einen erfahrenen Stürmer, „der vor allem durch seine Einstellung zum Sport auch als ein Vorbild für die jungen Talente in den Reihen des Sportclubs dienen soll“, erklärt Pat Cortina und führt weiter aus: „Wir hatten im Vorfeld einige sehr gute Gespräche mit Sam. Ich freue mich, mit ihm in der kommenden Saison arbeiten zu dürfen. Sam hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er ein sehr guter Spieler in der Oberliga sein kann. Zudem ist er sehr vielseitig einsetzbar. Er kann links wie auch rechts außen spielen und wird uns in den unterschiedlichsten Spielsituationen mit seinen Fähigkeiten weiterhelfen.“, freut sich Trainer Pat Cortina über die Verpflichtung von Sam Verelst.