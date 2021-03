Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Corona-Pandemie macht der Oberliga einen weiteren dicken Strich durch die Oberliga-Rechnung. Am Freitag mussten die Blue Devils Weiden verkünden, nicht zum ersten Pre-Play-off-Spiel gegen den EC Peiting antreten zu können, nun steht sogar das Saison-Aus für den Deggendorfer SC fest.

Wie der Verein via Facebook mitteilte, musste sich die Mannschaft einer Reihentestung unterziehen. Dabei wurden ein Spieler positiv auf die britische Mutation des Corona-Virus getestet. Daraufhin hat das zuständige Gesundheitsamt eine 14-tägige Quarantäne für die komplette Mannschaft angeordnet und ein Freitesten in der nächsten Woche ausgeschlossen. Damit kann der DSC nicht wie geplant am Dienstag im Play-off-Viertelfinale gegen die Starbulls Rosenheim antreten.