​Mit der Verpflichtung von Ryker Killins ist die Defensive des SC Riessersee komplett. Der 26-jährige kanadische Verteidiger bringt die Erfahrung aus drei Jahren und über 100 Begegnungen in der ECHL sowie einigen Einsätzen aus der American Hockey League mit.

Killins ist ein Rechtsschütze und gilt als sehr guter Schlittschuhläufer mit einer guten Spielübersicht. „Wir haben lange den Markt beobachtet und sind dann aber von der Schiene weggekommen, dass es ein großer und defensivstarker Verteidiger sein soll“, so Pana Christakakis, Geschäftsführer des SC Riessersee.

In der letzten Saison war der 1,75 Meter große Verteidiger in der höchsten dänischen Liga für Esbjerg Energy aktiv, im Laufe der „Offseason“ hat sich Killins zunächst dem DEL2-Club Selber Wölfe angeschlossen, allerdings unter der Prämisse, dass er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt.

„Ryker habe ich schon seit fast zwei Jahren auf dem Schirm. Für die letzte Saison hat er sich für einen Club in Dänemark entschieden und heuer hat er schon frühzeitig bei Selb unterschrieben. Für die Gültigkeit des Vertrages in Selb war aber die deutsche Staatsbürgerschaft entscheidend. Dass er den deutschen Pass kurz vor Saisonbeginn noch nicht hat, war jetzt unser Glück. Wir freuen uns, dass es jetzt kurz vor dem Trainingsstart geklappt hat und Ryker zu uns kommt. Ich möchte noch klarstellen, dass der Vertrag keine Ausstiegsklausel beinhaltet“, betont Pana Christakakis.

Auch Pat Cortina hat sich vor der Vertragsunterzeichnung mit dem Neuzugang unterhalten und über sein Netzwerk Informationen eingeholt: „Über Ryker haben wir nur positives gehört. Er ist ein sehr guter Schlittschuhläufer, hat einen guten Schuss und im Spiel ohne Scheibe trifft er auf dem Eis die richtigen Entscheidungen. Er ist in einem sehr guten Alter und hat bereits viel Erfahrung -auch in höheren Ligen- sammeln können. Als ich mich mit ihm unterhalten habe, hat er gesagt, dass er sich mit harter Arbeit noch weiterentwickeln und auch verbessern will. Mit dieser Einstellung passt er sehr gut zu uns. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm.“