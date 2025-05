Lesedauer: ca. 1 Minute

Alexander Höller bleibt dem SC Riessersee auch in der kommenden Spielzeit erhalten. Der Vertrag des deutsch-österreichischen Stürmers hat sich nach der abgelaufenen Saison automatisch um ein weiteres Jahr verlängert – damit geht der erfahrene Angreifer bereits in seine vierte Saison im Trikot der Weiß-Blauen.

Uli Maurer schätzt die Erfahrung, die auch an jüngere Spieler weitergegeben wird: „Wir wissen, was wir an Alex haben. Er ist immer noch topfit und weitere Erfahrung für unsere junge Truppe kann nur gut tun.“

In der vergangenen Spielzeit war der 40-Jährige mit 24 Treffern der drittbeste Torschütze des SCR – nur Robin Soudek und Bair Gendunov waren noch erfolgreicher. Vor allem in entscheidenden Momenten stellte Höller seine Routine unter Beweis und erzielte mehrere wichtige Tore in der Schlussphase von Spielen. Unvergessen bleiben etwa der umjubelte Last-Minute-Siegtreffer am Nikolaustag in Höchstadt sowie der emotionale Ausgleich in Memmingen, der dem Team einen wertvollen Punkt sicherte.



