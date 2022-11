Rosenheim festigt Platz zwei – Lindauer Befreiungsschlag

Weiden lässt sich auch nicht von den Tölzer Löwen aufhalten

​Wer will die Blue Devils Weiden in der Oberliga Süd noch aufhalten? Auch Aufstiegskandidat Tölzer Löwen biss sich an den Oberpfälzern die Zähne aus, blieb auf Rang ...