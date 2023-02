Lesedauer: ca. 1 Minute

​Während Tabellenführer Weiden spielfrei war, musste Rosenheim in Memmingen ran und löste die Aufgabe in der Oberliga Süd recht souverän. Damit haben die Starbulls vor Deggendorf wieder sieben Punkte Vorsprung und ein Spiel weniger. Der DSC verlor seinen 13-Punkte-Vosrpung vor Riessersee, da die Garmischer ihren eigenen Verfolger Peiting besiegten.

Aber der SCR muss aufpassen. Höchstadt gewann in Grafing und näherte sich den Werdenfelsern bis auf drei Punkte. Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Trotz der Schlappe in Garmisch hatte der ECP Glück, denn durch die Memminger Niederlage blieben sie auf Rang sechs. Der ebenfalls auf diesen Platz fixierte EV Füssen muss wohl seine Träume erst einmal hintenanstellen. Durch die vermeidbare Heimschlappe gegen Lindau erhöhte sich der Rückstand auf die Indians auf volle acht Punkte und hinter dem EVF droht eine Dreiermeute mit Bad Tölz, Lindau und Passau näher zu kommen. Noch sind sie sechs Punkte entfernt, aber das kann sich schnell ändern. Vor allem Lindau zeigte mit dem Erfolg in Füssen seine aktuell gute Form. Zu einer besonderen Session kam es beim Torekarneval in Passau. Die Tölzer Löwen demontierten erst ihre Gastgeber, führten schon 6:0, ehe die Black Hawks ihre Sturm-Mariechen wiederentdeckten und auf (fast) erfolgreiche Aufholjagd gingen. Damit kassierte Passau seine sechste Heimniederlage in Folge, ist in diesem Jahr immer noch ohne Heimerfolg, Und noch ein witziges Detail, passend zum Karneval: Den letzten 8:5-Erfolg feierten die Löwen am 17. Oktober 2010. Wo? In Passau.



Memmingen Indians – Starbulls Rosenheim 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Tore: Memmingen: Matej Pekr; Rosenhiem: Manuel Edfelder, Manuel Strodel, Brad McGowan, Michael Knaub

Passau Black Hawks – Tölzer Löwen 5:8 (0:2, 0:3, 5:3)

Tore: Passau: Jakub Cizek (3), Elias Rott (2); Bad Tölz: Nicklas Huard (3), Tyler McPhee-Ward (3), Dillon Eichstadt, Ludwig NIrschl

EV Füssen – Lindau Islanders 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Tore: Füssen: Bauer Neudecker, Julian Straub, Nicolas Jentsch; Lindau: Raphael Grünholz, Arturs Sevchenko, Alexander Dosch, Andreas Farny, David Stiefenhofer

EHC Klostersee – Höchstadt Alligators 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)

Tore: Klostesee: Marc Bosecker, Jordan Stallard; Höchstadt: Tim Zimmermann (2), Jari Neugebauer, Eetu-Ville Arkiomaa, David Sedl

SC Riessersee – EC Peiting 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Tore: Riessersee: Robin Soudek (2), Lubor Dibelka, Ryker Killins; Peiting: Felix Beauchemin-Brassard