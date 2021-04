Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach Verteidiger Simon Mayr, der bereits ein gültiges Arbeitspapier für die kommende Saison besitzt, hat nun auch Robin Soudek seinen Vertrag beim SC Riessersee verlängert.

„Robin hat uns mit seinem Charakter und seiner Top-Einstellung zum Beruf überzeugt. Im Verlauf der Saison hat er sich dazu noch zu einem sehr wichtigen Spieler in unserer Mannschaft entwickelt. Er verfügt über den notwendigen Scoringtouch und er kann das Spiel lesen. Wir freuen uns, dass Robin unser Angebot akzeptiert hat und mit uns in die neue Saison geht“, so SCR-Geschäftsführer Panagiotis Christakakis.

In der abgelaufenen Saison kam der 29-jährige Stürmer in 37 Einsätzen auf insgesamt 48 Scorerpunkte, davon 25 Tore. Robin Soudek zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich freue mich sehr auf die nächste Saison in Garmisch-Partenkirchen. Die gesamte SCR-Organisation, insbesondere das Management, hat mir und meiner Familie sehr viel geholfen. Das war wirklich außergewöhnlich. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Nachdem ich mit Pana gesprochen habe, sehe ich positiv der Zukunft entgegen und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr mit dem Team einen Schritt nach vorne gehen können.“