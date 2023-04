Lesedauer: ca. 1 Minute

​83 Scorerpunkte in 48 Spielen, davon 41 Tore und 42 Assists. Zudem 14 Punkte in sechs Play-off-Spielen. Die Bilanz in der vergangenen Saison von Robin Soudek liest sich mehr als ordentlich. Nach der bisher punktbesten Saison des 31-jährigen Tschechen steht nun fest: Der beste Torschütze der vergangenen Saison bleibt dem SC Riessersee für mindestens zwei weitere Jahre erhalten.

Dies wurde, unter dem begeisternden Applaus der anwesenden Fans, bei der Saisonabschlussfeier des SC Riessersee verkündet. Somit steht fest, dass das kongeniale Duo Soudek/Dibelka auch in der kommenden Saison weiter in Weiß-Blau wirbeln wird: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Robin unseren besten Torschützen der vergangenen Saison für mindestens zwei weitere Jahre an uns binden konnten. Robin und seine Familie fühlen sich bei uns und in unserer Region sehr wohl, sodass bereits frühzeitig feststand das wir den Vertrag verlängern werden“, erklärt SCR-Geschäftsführer Panagiotis Christakakis und ergänzt: „Ein Spieler mit den Qualitäten wie Robin sie besitzt ist ein absoluter Glücksfall für den SC Riessersee. Er geht auf und abseits der Eisfläche als absoluter Anführer voran und lebt mit seiner professionellen Arbeitsweise auch unseren vielen jungen Spielern täglich vor, wie man im Sport etwas erreichen kann.“