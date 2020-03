Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das große Oberbayernderby in Garmisch-Partenkirchen zwischen dem SC Riessersee und den Starbulls Rosenheim wirft mit der „Mission 3333“ seine Schatten voraus.

„Der Vorverkauf ist mit bisher 703 verkauften Tickets gut angelaufen und wir werden am Freitag sehen, wie viele Zuschauer das Spiel um den begehrten vierten Platz in der Tabelle anziehen wird. Unsere Jungs haben mit acht Siegen in Folge den Grundstein für diese hervorragende Ausgangssituation gelegt und jetzt wollen wir uns das Heimrecht in der ersten Play-off-Runde auch fest sichern“, so der Geschäftsführer der Weiß-Blauen, Panagiotis Christakakis.

SCR-Trainer George Kink: „Wir haben uns mit den acht Siegen in Folge unter die Top Vier der Oberliga Süd gebracht und da wollen wir auch bleiben. Am Freitag haben wir einen sehr starken Gegner mit Rosenheim. Da müssen wir Wechsel für Wechsel arbeiten und kämpfen. Auf das Derby und die Stimmung freuen wir uns schon und wollen mit unseren gewohnt lautstarken Zuschauern im Rücken den nächsten Schritt gehen, um am Ende auch unter den Top4 zu bleiben.“

Am Sonntag um 18 Uhr geht es im letzten Meisterrundenspiel der Oberliga Süd zu den Lindau Islanders. Die Play-offs beginnen in der kommenden Woche am Freitag, 13.März.