​Kurz vor Trainingsstart haben die Starbulls Rosenheim ihre letzte Kontingentstelle mit dem 27-jährigen Stürmer Reid Duke besetzt. Zudem erhält Nachwuchsgoalie Patrick Mühlberger einen Vertrag für die erste Mannschaft und Kevin Handschuh einen Tryout-Vertrag.

Kurz vor dem Trainingsstart sind die Starbulls Rosenheim auf dem Spielermarkt nochmal tätig geworden und haben insgesamt drei neue Verträge geschlossen. Eine Stelle davon besetzt der 27-jährige Kanadier Reid Duke, wodurch nun auch die letzte Kontingentstelle im Kader der Grün-Weißen besetzt werden konnte.



Im Jahre 2014 wurde Duke im Alter von 18 Jahren an Position 169 im NHL-Draft von Minnesota Wild gezogen. Darüber hinaus schrieb er sich als erster Transfer des noch jungen NHL-Klubs Vegas Golden Knights in die Geschichtsbücher ein. Auch wenn Duke nie den Sprung in die NHL geschafft hat, so hat er doch beachtliche Statistiken in der WHL und der AHL vorzuweisen.

In 342 WHL-Spielen erzielte Duke 126 Treffer und konnte weitere 156 vorbereiten, was einem Durchschnitt von 0,82 Punkten pro Spiel ergibt. Auch in fünf Jahren AHL ist er mit einem Wert von 0,31 Punkten pro Spiel ist Duke nicht weit von den Werten eines C.J. Stretch entfernt.

Seine erste Station in Europa hatte Duke in der Slowakei bei den Klubs HK Nitra und HC Slovan Bratislava. „Hier lief es nicht so wie ich mir das vorgestellt habe, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Umso mehr bin ich motiviert in und für Rosenheim das Gegenteil zu beweisen und mich so auch für höhere Aufgaben zu beweisen.“, so Reid Duke zu seinem Wechsel nach Rosenheim.

Headcoach Jari Pasanen freut sich über die Zusage von Duke: „Wir haben einen spielstarken Rechtsschützen gesucht und nun mit Reid gefunden. Mit seiner Spielübersicht und seinem Schuss kann Reid sowohl auf der Center- als auch auf der Rechtsaußen-Position eingesetzt werden, wobei er mir als Außenstürmer besser gefallen hat. Ich bin mir sicher, dass Reid sich bei uns sehr wohl fühlen wird.“

Nach der Verlängerung des Torhüter-Duos Pöpperle und Kolarz steht nun auch fest, dass Nachwuchs-Goalie Patrick Mühlberger die Stelle des dritten Torhüters besetzt und die Grün-Weißen somit auch auf der Torhüter-Position mehr Tiefe bekommen.

„Patrick hat bereits letzte Saison des Öfteren mittrainiert und hat nun die Chance sich nochmals weiterzuentwickeln. An dieser Stelle müssen wir ein großes Dankeschön an den Arbeitgeber von Patrick ausstellen, der ihn für die Trainingseinheiten der ersten Mannschaft freistellt.“, so Geschäftsführer Daniel Bucheli.

Zu guter Letzt erhält der letztjährige U20-Nationalspieler Kevin Handschuh einen 4-wöchigen Tryout-Vertrag. Zuletzt stand Handschuh bei den Eisbären Berlin unter Vertrag und konnte mittels Förderlizenz auch 31 Spiele in der DEL2 für die Lausitzer Füchse bestreiten.

Hierzu äußert sich Bucheli wie folgt: „Auch wenn Kevin natürlich erste Erfahrungen in der DEL2 sammeln konnte, so muss er sich in Rosenheim mit dem Tryout neu beweisen. Hierbei steht er auch in direkter Konkurrenz zu unseren eigenen Nachwuchsspielern, welche vor allem in der Vorbereitung die Chance erhalten werden, sich zu zeigen.“