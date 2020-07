Lesedauer: ca. 1 Minute

​In der abgelaufenen Saison bestritt Raul Jakob als Förderlizenzspieler neun Spiele für die Blue Devils Weiden. Zur Saison 2020/2021 wechselt der Verteidiger nun fest nach Weiden.

Der 20-jährige Verteidiger stammt aus dem Nachwuchs des EV Landshut und durchlief sämtliche Jugend- und Junioren-Teams. In der DNL war Jakob beim niederbayerischen Traditionsclub eine wichtige Stütze in der Defensive. Ab Januar erhielt Raul Jakob außerdem eine Förderlizenz für die Blue Devils, wobei er auf insgesamt neun Einsätze kam. Hier konnte der talentierte Verteidiger die Verantwortlichen der Blue Devils überzeugen und sich für einen Vertrag für die kommende Saison empfehlen.

Co-Trainer Florian Zellner, der für die Verteidiger zuständig ist, sieht viel Potential in dem jungen Verteidiger: „Raul hat eine sehr gute Eishockey-Ausbildung, das hat man in den Spielen bei uns letzte Saison bereits gesehen. Er wird bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere in Angriff nehmen. Er passt super ins aktuelle Team. Ich freue mich auf ihn. Wir können einiges von ihm erwarten und ich bin überzeugt, dass er diese Erwartungen auch erfüllen wird.“

Auch Jakob blickt zuversichtlich auf seine erste Station im Erwachsenenbereich: „Ich bin froh, dass die Blue Devils mir die Möglichkeit geben, in der Oberliga Fuß zu fassen. Dies ist für junge Spieler wie mich ein super Karrierestart. Ich wurde letzte Saison von der Mannschaft super aufgenommen, die Jungs sind super drauf und haben es mir sehr leicht gemacht. Ich freue mich nun, ein fester Bestandteil der Blue Devils zu sein. Mein Ziel ist es, ein konstanter, stabiler Verteidiger zu sein und dem Team mit meinen Fähigkeiten bestmöglich zu helfen, damit wir die Playoffs erreichen.“

Bei den Blue Devils wird Raul Jakob das Trikot mit der Rückennummer 7 tragen.