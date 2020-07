Lesedauer: ca. 2 Minuten

​In den vergangenen beiden Monaten war es ein wenig leiser um die Personalien der EV Lindau Islanders geworden. Nun aber vermelden die Inselstädter eine weitere Vertragsverlängerung. Der Abwehrspieler Raphael Grünholz fühlt sich in Lindau und der Nähe zu seiner Breisgauer Heimat sichtlich wohl und bleibt deshalb zwei weitere Spielzeiten am Bodensee.

Grünholz stammt gebürtig aus dem Breisgau, im Freiburger Nachwuchs erlernte er das Eishockeyspielen. Danach verbrachte er lange Zeit bei den Berlin Juniors, wo er auch eine Ausbildung abschloss. Im Jugendbereich der Eisbären war er teils als Stürmer und Verteidiger eingesetzt, bei den Islanders bleibt er aber weiterhin in der Defensive. Vor der vergangenen Saison von den Moskitos Essen aus der Oberliga Nord gekommen, absolvierte er im vergangenen Sommer in Romanshorn ein Try-Out und unterschrieb im Anschluss daran eine Vereinbarung.

Während der abgelaufenen Saison wusste der Verteidiger mit seiner Spielweise zu überzeugen, weshalb man sich über eine Verlängerung über zwei Jahre auch sehr schnell einig wurde. Raphael Grünholz ist ein physisch starker Spieler, der sich nicht scheut, auf dem Eis dorthin zu gehen, wo es auch mal wehtun kann. Er bleibt aber trotzdem immer fair, was die nur 24 Strafminuten aus 49 Spielen zeigen. Er wird bei den Islanders weiterhin mit der Trikotnummer 4 auflaufen. „Raphael hat in meinen Augen sehr großes Potenzial. Deswegen freue ich mich darauf, seine Entwicklung in den nächsten zwei Jahren zu beobachten“, sagt der Sportliche Leiter der EV Lindau Islanders, Sascha Paul.

Raphael Grünholz wird neben dem Eishockeysport in Lindau auch noch eine Arbeitsstelle haben. Dies zeigt, dass er sich mit dem eingeschlagenen dualen Weg der EV Lindau Islanders, bestehend aus Sport und Beruf, absolut identifizieren kann. „Den Weg, welchen die Islanders in Zukunft gehen wollen, passt auch zu meiner Denkweise. Gerade in solchen Zeiten, wie wir sie gerade erleben, kann eine berufliche Perspektive das Beste sein, was sich einem jungen Spieler neben der sportlichen Laufbahn bietet“, sagt ein sichtlich erfreuter Raphael Grünholz nach seiner Verlängerung und benennt weitere Beweggründe für seine Entscheidung: „Ein weiterer Grund zur Verlängerung um zwei Jahre war, dass der Kern der Mannschaft in großen Teilen zusammenbleibt und man sich hier in Lindau mit seinen Fans und dem Bodensee in direkter Nähe einfach wohlfühlen muss. Zudem habe ich in der vergangenen Saison viel Vertrauen und Eiszeit bekommen. Die Strukturen im Verein bieten jungen Spielern eine hervorragende Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln.“

Auch Bernd Wucher freut sich über die erneute Einigung mit dem 23-Jährigen: „Wir als EVL haben Raphael früh signalisiert, dass wir weiter mit ihm arbeiten wollen. Und wir freuen uns, dass auch er sich mit dem dualen Weg für die Zukunft rüstet. Deswegen haben wir auch gerne die gewünschten zwei Jahre zugesichert, da er in unserem Perspektivteam eine tolle Rolle spielen soll“, sagt der Erste Vorsitzende der EV Lindau Islanders. „Er ist im besten Alter, sich hier in Ruhe entwickeln zu können und zu einem Leistungsträger heranzureifen. Ich bin mir auch sicher, dass unser Trainergespann an ihm noch viel Freude haben wird.“