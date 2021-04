Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Passau Black Hawks haben die erste ihrer Torhüterpositionen besetzt. Raphael Fössinger wechselt vom Deggendorfer SC zu den Passau Black Hawks.

Der 21-jährige Goalie durchlief die Nachwuchsmannschaften der Starbulls Rosenheim und des EV Regensburg. In der Saison 2018/19 sammelte Fössinger die ersten Erfahrungen im Seniorenbereich bei den Eisbären Regensburg. Vor der Saison 2020/21 folgte der Wechsel von Regensburg nach Deggendorf. In der vergangenen Saison bildete Fössinger mit Niklas Deske und Kristian Hufsky ein starkes Deggendorfer Torhütergespann. Er kam in zwölf Spielen für den DSC zum Einsatz und konnte davon fünf Spiele gewinnen. „Wir bekommen mit Raphael einen jungen Torhüter, der bereits viel Qualität besitzt und sich weiterentwickeln kann und wird“, freut sich der sportliche Leiter Christian Zessack über die Verpflichtung.