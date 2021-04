Tragende Säule in der Abwehr

​Der Kapitän bleibt an Bord: Verteidiger Ralf Herbst hat seinen Vertrag bei den Blue Devils Weiden um eine weitere Saison verlängert.

In der Saison 2007/08 trug Herbst erstmals das Weidener Trikot. Nach den Stationen Rostock und Bietigheim kehrte der 35-jährige Defensivspieler 2013 nach Weiden zurück und zählt seitdem zu den tragenden Säulen in der Weidener Abwehr. Somit wird die kommende Spielzeit für Herbst die zehnte Saison bei den Blue Devils sein. Insgesamt absolvierte Herbst 368 Partien für die Blue Devils, in denen er 203 Scorerpunkte erzielte.

Der sportliche Leiter der Blue Devils, Ken Latta, weiß die Fähigkeiten und Charaktereigenschaften von Herbst zu schätzen: „Ralf ist ein zuverlässiger und erfahrener Verteidiger, der über all die Jahre hinweg ein starker Rückhalt in unserer Abwehr ist. Er ist auf und neben dem Eis ein wichtiger Faktor für unsere Mannschaft. Ralf wird uns mit seiner Routine auch in der kommenden Saison helfen.“