​Das war schon ein Knaller. Die Passau Black Hawks standen auf dem Papier auf verlorenem Boden, denn seit 2007 hatte es in 18 Begegnungen beim EC Peiting 18 Niederlagen geben.

Damit ist jetzt Schluss. Die Black Hawks gewannen in der Oberliga Süd vor 346 Zuschauern in Peiting und überholten damit den Zweitligaabsteiger, die Tölzer Löwen, die damit das Ende der Fahnenstange, nämlich Platz zehn erreicht haben.

Heimlich werden sich die Black Hawks auch über den Sieg der Höchstadter in Füssen gefreut haben, denn jetzt haben sie auf den EVF nur noch fünf Punkte Rückstand. Peiting hatte die Möglichkeit, seinen Vorsprung auf Memmingen aufzustocken und verpasste die Chance. Füssen hätte gegen Memmingen aufholen können und vergeigte diese Möglichkeit ebenfalls. Zum Schluss noch ein statistisches Detail für die Alligators. Die Siegesserie in Füssen hielt mit dem Erfolg an. Es war der fünfte in Serie und der erste Shutout beim EVF.

EV Füssen – Höchstadt Alligators 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Tore: Füssen: -; Höchstadt: Leon Schuster, Klavs Planics, Patrick Rypar, Dmitrij Litesov

EC Peiting – Passau Black Hawks 4:7 (1:0, 1:3, 2:4)

Tore: Peiting: Felix Beauchemin-Brassard, Thomas Heger, David Miller, Marc Besl; Passau: Michael Reich (2), Jakub Cizek (2), Daniel Bruch, Sergej Janzen, Elias Rott