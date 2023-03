Lesedauer: ca. 1 Minute

​In einem dramatischen Zieleinlauf setzte sich Altmeister EV Füssen in den Pre-Play-offs der Oberliga Süd gegen Lindau durch und trifft nun am Freitag im Play-off-Achtelfinale auf den Nord-Champion Hannover Scorpions in Mellendorf.

EV Füssen – Lindau Islanders 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)



Serienstand: 2:1

Ähnlich wie in Duisburg konnten auch die Füssener zur entscheidenden Pre-Play-Off-Begegnung gegen die Lindau Islanders die zweitmeisten Zuschauer in dieser Saison begrüßen. 1450 Fans kamen und wurden nicht enttäuscht, sofern sie Füssener Fans waren. In der „ausgeglichenen Partie“, so Lindaus Trainer John Sicinski, hatten die Islanders zunächst den besseren Start, gingen mit 1:0 in Führung. Zum Glück für Füssen gelang Neudecker wenige Sekunden vor der ersten Pause der Ausgleich. Ein Zwischenspurt kurz nach Drittelbeginn brachte den EVF durch Helenius und Dalldush mit 3:1 in Führung. Danach wog das Geschehen hin und her, beide Teams hatten Möglichkeiten, prüften die Torhüter Hötzinger (Füssen) und Geidl (Lindau), aber es fielen keine Tore. Das änderte sich in den letzten acht Minuten. Erst verkürzte Dosch für Lindau, dann traf Neudecker für Füssen und Lindau`s Schneider brachte mit dem dritten Lindauer Tor noch einmal Spannung in die Partie. Obwohl Lindau Torhüter Geidel 160 Sekunden vor Ende schon aus dem Tor nahm, konnte Füssen den Vorsprung über die Ziellinie retten.

Tore: 0:1 (13:18) Raphael Grünholz (Dosch, C. Wucher), 1:1 (19:47) Bauer Neudecker (Slavetinsky, Jentsch), 2:1 (24:13) Jere Helenius (Noack, Jentsch), 3:1 (26:25) Leon Dalldush (Neudecker, Helenius), 3:2 (53:30) Alexander Dosch (Sevchenko, Schneider), 4:2 (56:11) Bauer Neudecker (Helenius, Slavetinsky), 4:3 (57:33) Damian Schneider (Raaf-Effertz, Farny 5-4)

Die Achtelfinalbegegnungen im Einzelnen (Termine: 17.3., 19.3., 21.3., 24.3. und 26.3.)

Hannover Scorpions – EV Füssen

Blue Devils Weiden – Füchse Duisburg

Saale Bulls Halle – Memmingen Indians

Starbulls Rosenheim – Icefighters Leipzig

Tilburg Trappers – EC Peiting

Deggendorfer SC – Herner EV Miners

EC Hannover Indians – Höchstadt Alligators

SC Riessersee – Crocodiles Hamburg