Aktuell in der Vorbereitung mit Polen auf A-WM in Tschechien

Der polnische Nationaltorhüter David Zabolotny wechselt vom EHC Freiburg aus der DEL2 nach Bietigheim. Der 30- jährige ist aktuell mit der polnischen Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf die A-Weltmeisterschaft in Tschechien. Er besitzt neben dem polnischen Pass, auch die deutsche Staatsbürgerschaft. In der abgelaufenen Saison spielte er 20 Partien für die Wölfe in der DEL2 und erreichte mit den Badenern die Pre-Playoffs.

Der 1,80m große und ca. 80kg schwere Linksfänger wurde in Frankfurt am Main geboren. Seine Eishockeyausbildung absolvierte er im schlesischen Sosnowiec sowie im wenige Kilometer weiter westlich gelegenen Oppeln (Opole). Bereits in der Saison 2013/14 sammelte er in der ersten polnischen Liga Profierfahrung in Jastrzebie und blieb dem Club über drei Jahre treu. In der Saison 17/18 zog es ihn nach Lindau in die Oberliga Süd. Seine weiteren Stationen waren Deggendorf (35 Spiele) und die Hannover Indians (30 Spiele). Im Sommer 2021 ging es zurück in die erste Liga Polens nach Krakau. Dort spielte er auch einmal in der Champions Hockey League, ehe es ihn zwei Jahre später nach Freiburg verschlug.

Trainer Alex Dück: „Mit David und Olafr (Schmidt, der um ein Jahr verlängerte, Anm. d. Red.) haben wir zwei starke und erfahrenen Torhüter, die beide schon DEL2 gespielt haben. Beide können sich gegenseitig pushen und dadurch die jeweils bestmögliche Leistung abliefern. Ich freue mich, mit beiden Goalies in die Saison gehen zu können.“

David Zabolotny: „Ich freue mich sehr, jetzt ein Teil der Steelers zu sein. Ich habe über den Standort nur Positives gehört und daher nicht lange gezögert, sondern direkt meinen Wunsch geäussert, zukünftig für Bietigheim zu spielen. Ich kann mich noch gut an die tolle Stimmung in der Arena aus der letzten Saison erinnern. Ich für meinen Teil werde alles tun, damit wir in der neuen Saison erfolgreich sein werden. Ich freue mich schon auf die ersten Trainingseinheiten und Spiele mit meiner neuen Mannschaft.“