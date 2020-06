Lesedauer: ca. 1 Minute

​Zwei weitere Spieler haben ihre Zusage für die Saison 2020/21 gegeben. Verteidiger Arthur Platonow und Stürmer Michael Franz werden auch in der Oberliga Süd das Trikot der Passau Black Hawks tragen.

Der 23-jährige Arthur Platonow geht in seine vierte Saison bei den Passau Black Hawks und ist aus der Defensive der Dreiflüssestädter nicht mehr wegzudenken. „Arthur hat sich richtig gut entwickelt und möchte jetzt den nächsten Schritt machen“, erzählt der sportliche Leiter Christian Zessack. Platonow hat für die Black Hawks bereits 75 Spiele absolviert. Dabei zeichnet sich Platonow insbesondere durch seine Disziplin aus – nur 24 Strafminuten hat der Verteidiger in diesen 75 Partien kassiert; dazu kommen 31 Scorerpunkte (7 Tore, 24 Vorlagen).

Ebenso hat der erst 21-jährige Michael Franz sein Arbeitspapier verlängert. Der gebürtige Landshuter kam vor der abgelaufenen Saison vom EV Landshut zu den Passau Black Hawks. In seiner ersten Saison im Seniorenbereich konnte Michael Franz gleich überzeugen. In 20 Spielen konnte er zehn Scorerpunkte sammeln. „Michael hat sich im Laufe der Saison immer weiter gesteigert und eine gute Performance gezeigt. Bei uns kann sich Michael weiterentwickeln und sein Potenzial in der Oberliga weiter ausbauen“, so Zessack.