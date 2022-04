Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nächster Baustein in der Kaderplanung des EV Füssen. Mit Pius Seitz konnte der Verein einen weiteren jungen Spieler an sich binden, der zudem auch noch aus dem eigenen Nachwuchs stammt.

Vor der letzten Spielzeit war der Stürmer nach drei Jahren in Peiting zu seinem Heimatverein zurückgekehrt und entwickelte sich nach anfänglichen Schwierigkeiten immer mehr zu einem Aktivposten innerhalb der Füssener Mannschaft. Schnell unterwegs und mit viel Einsatz ging der 22-Jährige keinem Zweikampf aus dem Weg und hatte am Ende mehr Scorerpunkte auf seinem Konto als in drei Jahren beim ECP zusammen.



Pius Seitz absolvierte die Füssener Nachwuchsteams bis zur DNL, wo er in seiner letzten Spielzeit 2018 sogar Topscorer des Teams war. In der ersten Mannschaft kam er auch schon zu Einsätzen, erstmals mit 16 Jahren in der Bezirksliga, wo er in seinem ersten Spiel sofort einen Treffer erzielte. Als der EVF noch in der Bayernliga beheimatet war, bekam er die Chance zu einem Wechsel in die Oberliga und entschied sich für den EC Peiting. Nach seiner Rückkehr an den Kobelhang markierte er in der letzten Spielzeit 6 Tore und 10 Vorlagen in 42 Partien.

Trainer Janne Kujala sagt: „Auch über die Verlängerung mit Pius Seitz bin ich sehr froh. Er ist ein sportlicher Typ, der immer für die Mannschaft spielt und sich dabei weiterentwickelt. Er hat ein gutes Spielverständnis und soll in der nächsten Saison wieder einen Schritt nach vorne machen.