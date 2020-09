Lesedauer: ca. 1 Minute

​Kurz vor dem Start des Dauerkartenverkaufs in der kommenden Woche wächst der Kader des SC Riessersee nochmals an.

Der 25-jährige Mittenwalder Philipp Wachter hat seinen Vertrag bei den Weiß-Blauen um ein weiteres Jahr verlängert und geht damit in seine sechste Saison in der ersten Mannschaft des SC Riessersee. In der letzten Saison erzielte der körperlich präsente Verteidiger zehn Tore und lieferte zu weiteren 20 Torerfolgen die Vorarbeit.

„Es freut uns, dass sich Wachti kurz vor unserem Trainingsstart entschieden hat, unseren gemeinsamen Weg fortzusetzen. Letzte Saison war er unser punktbester Verteidiger und durch seine körperliche Präsenz auf dem Eis ist er ein wichtiger Stützpfeiler für unser Team“, so Trainer George Kink.