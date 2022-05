Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Philipp Schlager und Oliver Ott haben zwei Spieler aus dem Kader der letzten Saison ihre Verträge bei den Tölzer Löwen verlängert. Auf Philipp Schlager wartet damit bereits die sechste Spielzeit in Bad Tölz. Auch Oliver Ott hat bereits über 100 Spiele für die Löwen absolviert und bleibt seinem Ausbildungsverein treu.

Philipp Schlager bringt mit über 700 Partien in den höchsten beiden deutschen Eishockey-Ligen jede Menge Erfahrung mit. „Schlagi ist in Bad Tölz nicht wegzudenken. Seine Einstellung und sein Herz können eine gesamte Mannschaft mitziehen. Allein seine Plus-/ Minus-Statistik zeigt, dass er für das ganze Team denkt. Philipp Schlager wird ein Leader im der Mannschaft sein und seine ganze Erfahrung an die jungen Spieler weitergeben. Es ist top, dass wir uns schnell einig waren und er sofort signalisiert hat, dass es für ihn kein anderes Team, als die Tölzer Löwen gibt“, erklärt Geschäftsführer Ralph Bader. Der 35- jährige Stürmer blickt bereits auf die neue Saison voraus: „Ich freue mich, dass mein Weg hier als Löwe weitergeht und wir endlich wieder eine ganz normale Saison spielen können, ohne Beschränkungen, mit guter Stimmung und vielen Siegen“, sagt Schlager.



Mit Oliver Ott bleibt ein weiteres Eigengewächs, das bereits in der DNL für Bad Tölz spielte, den Löwen treu. In der vergangenen Saison war der 20-Jährige mit 59 Einsätzen einer der Dauerbrenner im Team. „Ich erwarte mir von Oli, dass er nicht nur Indianer ist, sondern sich zum absoluten Stammspieler im Oberliga-Team entwickelt“, erläutert Bader. „Ich will den Tölzer Löwen treu bleiben, denen ich so viel zu verdanken habe. Hier wurde ich zum Profi ausgebildet und ich werde alles dafür geben, dass ich zu einem Führungsspieler heranwachse, hart an mir arbeite und mehr Verantwortung übernehme“, sagt Ott selbst zu seiner Vertragsverlängerung.