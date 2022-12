Lesedauer: ca. 1 Minute

​Auf der Goalie-Position hat sich bei EV Lindau Islanders etwas getan. So bekommt der erfahrene und bis dato vertragslose Philip Lehr vorerst einen vierwöchigen Tryout-Vertrag. Mit Goalie Dominik Hattler gab zudem ein Lindauer Urgestein sein Comeback im Oberligateam und sichert somit die aktuellen Torhütersorgen der Lindauer ab.

Um vorerst durch die Verletzungen von Matthias Nemec, Leon Doubrawa und Timo Polzer auf der Torhüterposition wieder abgesichert zu sein, statten die EV Lindau Islanders den erfahrenen und bis dato vertragslosen Philip Lehr mit einem vierwöchigen Tryout-Vertrag aus. Dies bedeutet, dass sich Lehr in den nächsten vier Wochen bei den Islanders beweisen und kann man zum Ende des Tryouts entscheidet, ob es für beide Parteien weitergeht oder man den Vertrag auslaufen lässt. Der 29 Jahre alte Philipp Lehr ist Berlin geboren und macht dort bei den heimischen Jungeisbären seine ersten Schritte im Eishockey. Mit seinen 146 Partien in Deutschlands dritthöchster Liga für die verschiedensten Vereine, verfügt Lehr auch über die Erfahrung von 35 Partien in der DEL2 und 5 Partien in der DEL. Philip Lehr wird am Freitag in Peiting auch erstmals im Kader der Lindauer stehen.



Aufmerksamen Fans und Zuschauern wird beim vergangenen Heimspiel am Mittwoch gegen den SC Riessersee aufgefallen sein, dass Dominik Hattler als Goalie im Kader der Lindauer stand. Der waschechte Lindauer, der alle Jugendmannschaften der Islanders durchlief und vor allem lange Zeit Teil der ersten Mannschaft war, hängte im Sommer seine „Oberligakarriere“ eigentlich an den Nagel. In der aktuell angespannten Goalie-Situation der Inselstädter war es anfangs der Woche, nach einem Gespräch zwischen Hattler und den Verantwortlichen keine Frage für den Goalie, „seinem Verein“ in dieser Notlage auszuhelfen. Die Lösung mit Dominik Hattler ist zudem für die Islanders sehr wichtig, da es sein kann, dass wie vergangene Woche Dieter Geidl kurzfristig nach Kaufbeuren berufen wird.