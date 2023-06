Lesedauer: ca. 1 Minute

​Während es in letzter Zeit wohl eher ruhig war, was den Kader des Deggendorfer SC für die Spielzeit 2023/24 der Oberliga Süd betrifft, können die Verantwortlichen am heutigen Sonntag einen wahren Coup präsentieren: Petr Stloukal, seines Zeichens teaminterner Topscorer der vergangenen Saison, hat seinen Vertrag vorzeitig um satte fünf (!) Jahre verlängert.

Am 25. April 2022 konnte der DSC mit der Verpflichtung von Petr Stloukal vom HC Poruba aus der zweiten tschechischen Liga einen „deutsch-tschechischen Torjäger“ verkünden – und zugegeben: Natürlich hat dieser Einbürgerungsprozess länger gedauert, als vielleicht erwartet. Nach langer Wartezeit erhielt „Stlouki“ dann jedoch seine deutsche Staatsbürgerschaft, mit welcher sich sein Kontrakt automatisch um eine weitere Spielzeit verlängern sollte. Spätestens mit diesem Zeitpunkt sollte der Angreifer dann auch endgültig in Deggendorf angekommen sein: starke 32 Treffer sowie 25 Assists aus 48 Hauptrundenspielen zeigen die Wichtigkeit und Präsenz des gebürtigen Brünners im Deggendorfer Angriffsspiel – umso wertvoller, dass er dabei weiterhin seine Schlittschuhe für den DSC schnüren wird.



Thomas Greilinger: „Auch wenn viele Fans am Anfang etwas gezweifelt haben, hat Petr gezeigt, dass es manchmal nicht schadet, einem Spieler etwas Zeit zu geben. Er und seine Familie haben sich mittlerweile gut integriert und wir sind wirklich froh, ihn bei uns halten zu können, obwohl er natürlich auch Angebote aus der DEL2 vorliegen hatte.“

Petr Stloukal: „Ich bin wirklich froh, dass ich noch weitere fünf Jahre hier bleiben kann. Meine Familie und ich fühlen uns wohl und es gefällt uns hier sehr. Das Management, die Leute im Büro und die Fans sind alle sehr freundlich zu uns. Ich glaube, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden und daher kann ich die nächste Saison kaum erwarten.“