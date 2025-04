Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Höchstadt Alligators können einen Rückkehrer in ihren Reihen begrüßen, der bereits von 2012 bis 2014 unter dem damaligen Trainer Daniel Jun seine Schlittschuhe für die Alligators geschnürt hat: Petr Gulda kehrt in den Aischgrund zurück und wird in Höchstadt wieder seine damalige Rückennummer 26 tragen.

Der 34-Jährige lief damals als Stürmer für die Höchstadt Alligators auf, spielt mittlerweile jedoch als Verteidiger. Mit der Erfahrung aus knapp 500 Oberligaspielen an Standorten wie Essen, Regensburg, Waldkraiburg und Erfurt wird er der Defensive des HEC zusätzliche Stabilität bringen. Zuletzt war Gulda beim TEV Miesbach in der Bayernliga aktiv.

Petr Gulda: „Der Kontakt nach Höchstadt ist eigentlich nie komplett abgerissen, ich war die ganze Zeit mit meinem damaligen Mitspieler, dem jetzigen Sportlichen Leiter Daniel Tratz in Kontakt. Wir haben oft über potenzielle Neuzugänge gesprochen und nun ist er wieder auf mich zugekommen.“