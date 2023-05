Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Deggendorfer SC arbeitet unter der Führung seines Sportlichen Leiters Thomas Greilinger weiterhin an der Zukunft der Oberligamannschaft und kann nach Leon Draser und Eric Wolf mit Verteidiger Viktor Skorohodov den nächsten Perspektivspieler präsentieren.

Der 16-jährige Abwehrspieler verbrachte die vergangenen Jahre beim EHC Straubing, wo er sowohl für die U15, als auch für das U17-Team in Deutschlands höchster Spielklasse aktiv war.



Der Sportliche Leiter des DSC, Thomas Greilinger, ist überzeugt davon, dass der Schritt zurück zu seinem Ausbildungsverein der richtige für Skorohodov ist: „Viktor ist noch sehr jung, aber wir glauben, dass es wichtig ist, Spieler wie ihn schon frühzeitig in Richtung Profieishockey zu entwickeln. Er stammt aus dem Deggendorfer Nachwuchs und hat die letzten Jahre in Straubing auf einem sehr guten Niveau gespielt. Jetzt bekommt er die Möglichkeit, sich in aller Ruhe in Deggendorf weiterzuentwickeln und sich auch im Rahmen der Oberligamannschaft zu zeigen.“