Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Kader der Passau Black Hawks nimmt weiter Gestalt an. Die Habichte haben den Vertrag von Verteidiger Daniel Willascheck um eine weitere Spielzeit verlängert.

Der 42-jährige Musterprofi geht nun in seine dritte Saison im Black Hawks Jersey. Im Jahr 2020 wechselte Willascheck von den Moskitos Essen in die Dreiflüssestadt. „Daniel ist ein gestandener Verteidiger, der uns mit seiner Ruhe und seinem guten Stellungsspiel weiterhelfen wird“, so der Sportliche Leiter Christian Zessack. Neu im Kader der Habichte ist der 19-jährige Daniel Greb. Der Angreifer mit Gardemaßen von 1,89 Meter Körpergröße und einem Gewicht von 86 Kilogramm wechselt vom Deggendorfer SC zu den Black Hawks. Daniel Greb begann seine Eishockey-Ausbildung in Passau. Später folgte der Wechsel zum EV Regensburg und dem Deggendorfer SC. Mit dem Wechsel zurück in die Dreiflüssestadt schließt sich für Daniel Greb nun der Kreis. „Daniel ist jung, talentiert und hungrig. Wir sehen bei Daniel viel Entwicklungspotential. Dazu bekommen wir mit Daniel ein echtes Passauer Eigengewächs“, freut sich Zessack.

Verlassen werden die Passau Black Hawks die Spieler Jeff Smith und Felix Schwarz. Der US-Amerikaner Jeff Smith trug zwei Jahre das Trikot der Habichte. In 34 Spielen erzielte Smith insgesamt 28 Scorerpunkte. Nach nur einer Spielzeit wird sich auch Felix Schwarz aus Passau verabschieden. Der 24-Jährige kam von den Eisbären Regensburg zu den Black Hawks. Felix Schwarz absolvierte 35 Spiele für die Habichte.