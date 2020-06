Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am heutigen Freitag ging es dann ganz schnell. Die Passau Black Hawks und Angreifer Pavel Pisarik haben sich auf einen Vertrag für die Oberliga-Saison 2020/21 geeinigt.

Der 26-jährige Pavel Pisarik übernimmt eine der zwei frei gewordenen Kontingentspieler-Positionen im Team der Passau Black Hawks. „Pavel hat bereits Erfahrungen in der Oberliga gesammelt und bewiesen, wie torgefährlich er ist. Dazu kommt das er ein super Typ ist, der auch zu uns die Kabine passen wird“, freut sich Christian Zessack, Sportlicher Leiter der Passau Black Hawks, über den Neuzugang. Pisarik hat für die Füchse Duisburg und die Selber Wölfe 106 Spiele in der Oberliga absolviert. Dabei gelangen ihm 136 Scorerpunkte – 77 Tore sowie 59 Vorlagen. Mit dem HC Litvinov spielte Pisarik in der Saison 2015/16 sogar in der Champions Hockey League.