​Nachdem sich Patrick Seifert seit dem Beginn der Vorbereitung beim HC Landsberg für ein weiteres Engagement in der DEL2 vorbereitet und den Riverkings auch in den ersten Spielen unterstützt hat, endet diese Zeit nun. Der 30-jährige Verteidiger wechselt zu einem Verein der zweithöchsten Spielklasse in Deutschland.

Eine Pause auf unbestimmte Zeit legt hingegen Markus Kerber ein. Grund ist die momentane Corona-Situation in Deutschland. Schweren Herzens entschloss er sich mit Rücksicht auf sein privates Umfeld zu diesem Schritt, da hier Kontakte zu hoch vulnerablen Menschen bestehen und er ein zusätzliches Infektionsrisiko für diese Menschen vermeiden will.

Unterstützung erhält der HCL dafür vom ERC Ingolstadt e.V., dem Stammverein des DEL-Clubs ERC Ingolstadt. Aus dem dortigen DNL-Team erhält der 18-jährige Marvin Feigl eine Föderlizenz für den HC Landsberg. Der Stürmer ist der Topscorer Ingolstadts in der Deutschen Nachwuchsliga. Ligenweit steht Feigl momentan auf Platz sieben der Scorerliste. Der 18-Jährige trainiert regelmäßig mit dem DEL-Kader Ingolstadts und kann sich nun bei den Riverkings auch im Spielbetrieb im Seniorenbereich beweisen.

Zu Patrick Seifert äußerte sich Vizepräsident Gerhard Petrussek: „Uns war von Anfang an klar, dass die Zeit von Patrick in unserem Team endlich ist. Er ist als Verteidiger im noch besten Eishockeyalter und sein Ziel war von Anfang an wieder in der DEL2 zu spielen. Wir sind daher froh, dass er uns in den ersten Spielen in der Oberliga mit seiner Erfahrung und seinem Können unterstützt hat. Er ist ein super Typ und vielleicht ergibt sich ja in den kommenden Jahren die Möglichkeit, dass er wieder einmal für unseren Verein aufläuft. Er wohnt ja hier in der Gegend und passt von seiner Persönlichkeit her super zu unserem Verein.“

Präsident Frank Kurz: „Uns nötigt die Entscheidung von Markus Kerber in nächster Zeit zu pausieren, großen Respekt ab. Er hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht und hat dabei auch heftig mit sich gerungen. Die Rücksichtnahme passt super zur Art, die wir kennen und schätzen – er ist einfach ein total sozialer und umsichtiger Typ. Sportlich und menschlich ist die Pause natürlich sehr schade, allerdings wird es auch immer eine Zeit nach Corona geben. Mit Adrian Carciola kehrt jetzt zum Glück nach seiner Sperre aus der letzten Saison ein erfahrener Führungsspieler ins Team zurück, so dass wir die Lücke, die Markus und Patrick hinterlassen, gemeinsam mit der ganzen Mannschaft kompensieren können. Davon sind wir völlig überzeugt. Besonders freut mich die Unterstützung des Stammvereins des ERC Ingolstadt. Das dortige DEL-Team kooperiert natürlich weiterhin mit Rosenheim, der eine oder andere Spieler aus dem DNL-Team des Vereins kann sich aber gerne bei uns beweisen und uns in der Breite ergänzen, sofern Bedarf besteht. Marvin Feigl ist ein junger hungriger Stürmer, der sehr schnell Schlittschuhlaufen kann und den nötigen Biss zeigt, um sich im Seniorenbereich durchzusetzen. Wir freuen uns auf ihn.“