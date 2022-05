Lesedauer: ca. 1 Minute

​Jonas Franz und Levin Vöst werden auch in der Saison 2022/23 das Trikot der Passau Black Hawks tragen.

Franz geht somit in seine dritte Saison bei den Habichten. In den beiden letzten Spielzeiten erzielte Jonas Franz 25 Scorerpunkte in 52 Spielen. Der schnelle und wendige Angreifer hat noch einiges an Potenzial und möchte in der kommenden Saison einen Schritt nach vorne machen. Der erst 22 Jahre junge Levin Vöst geht ebenfalls in seine dritte Saison bei den Habichten. In der abgelaufenen Spielzeit konnte Vöst krankheitsbedingt nur 26 Spiele absolvieren. Insgesamt absolvierte er bereits 61 Oberliga-Spiele für die Dreiflüssestädter.



„Levin möchte sich unter unserem neuen Trainer Petr Bares beweisen und auf sich aufmerksam machen. Jonas Franz ist ein gestandener Oberligaspieler und wird uns mit seiner Erfahrung helfen, unsere Ziele zu erfüllen“, sagt der Sportliche Leiter Christian Zessack über die Vertragsverlängerungen.