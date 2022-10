Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Weidener Blue Devils sind in der Oberliga Süd weiterhin das Maß aller Dinge. In einer temporeichen Partie gewannen sie in Deggendorf und behalten weiterhin mit einer blütenweißen Weste die Spitzenposition.

Dahinter folgen die bisherigen Saisonüberraschungen Passau und Höchstadt. Passau setzte sich nach Verlängerung gegen Aufstiegskandidat Rosenheim durch, Höchstadt holte drei Punkte in Füssen. Die Tölzer Löwen klettern nach oben, profitierten natürlich von der Starbulls-Niederlage. Landsberg hatte in Garmisch keine Chance, steht aber immer noch auf Rang sechs, die Riesserseer verbesserten sich auf Rang neun. Den ersten Erfolg sicherte sich auch Memmingen, hat aber mit Platz zehn die zweistelligen Plätze noch nicht verlassen können. Deggendorf wird sicherlich wieder kommen, sollte mit der Rückkehr am besten am Sonntag in Landsberg schon beginnen. Ganz hinten Füssen und Aufsteiger Klostersee, wobei der EVF einen Punkt verdient gehabt hätte. Bei Klostersee sollte man sich keine Gedanken machen. Mit der Leistung wie gegen Bad Tölz werden sich bald die ersten Punkte ansammeln.



Passau Black Hawks – Starbulls Rosenheim 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) n.V.

Tore: Passau: Jakub Cizek, Brett Schäfer; Rosenheim: Aaron Reinig

Deggendorfer SC – Blue Devils Weiden 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Tore: Deggendorf: -; Weiden: Tomas Rubes (2), Dennis Thielsch, Chas Bassen

EV Füssen – Höchstadt Alligators 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Tore: Füssen: Leon Sivic (2), Jere Helenius; Höchstadt: Klavs Planics, Michail Guft-Sokolov, Dmitrij Litesov, Jari Neugebauer

Memmingen Indians – EC Peiting 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Tore: Memmingen: Marcus Marsall, Maxim Kryvorutskyy, Gints Meija; Peiting: Felix Beauchemin-Brassard, Marc Besl

EHC Klostersee – Tölzer Löwen 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Tore: Klostersee: Nicolai Quinlan; Bad Tölz: Oliver Ott, Maximilian Brandl, Erik Gollenbek, Henry Sihling, Ludwig Nirschl

SC Riessersee – HC Landsberg Riverkings 8:1 (1:0, 3:1, 4:0)

Tore: Riessersee: Ulrich Maurer (2), Christopher Chyzowski, Robin Soudek, Kevin Slezak, Luca Allavena, Jan Pietsch, Lukas Koziol; Landsberg: Adriano Carciola