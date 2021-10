Lesedauer: ca. 1 Minute

​Ein umkämpftes und enges Spiel bot sich den 518 Zuschauern am Sonntag beim „Kids Day“ in der Passauer Eisarena. Erst nach dem Penaltyschießen stand der Sieger des Abends fest und dieser hieß EC Peiting, der sich mit 3:2 gegen die Passau Black Hawks durchsetzen konnten.

Passau kam im Vergleich zum Freitag besser in die Partie. Die ersten zwei Chancen konnten sich die Hawks erspielen, scheiterten aber denkbar knapp. Besser machten es die Gäste in der vierten Minute, Nardo Nagtzaam bediente Thomas Heger und der konnte Leon Meder im Black-Hawks-Kasten zum 1:0 überwinden. Mit der Führung im Rücken konnten sich die Gäste in den folgenden Minuten eine optische Überlegenheit erspielen. Ziemlich genau acht Spielminuten nach dem ersten Treffer war es wieder Nagtzaam, der Heger in Szene setzte; dieser erhöhte mit einem platzierten Schuss auf 2:0. Passau gab sich in der Folge aber nicht auf, kämpfte sich wieder zurück ins Spiel und belohnte sich rund 40 Sekunden vor der ersten Pause mit dem Tor zum 1:2. Marcel Pfänder behielt im Peitinger Drittel die Übersicht, sah den freistehenden Niklas Pill und der ließ die Black-Hawks-Fans zum ersten Mal an diesem Abend jubeln.

Auch das zweite Drittel blieb hart umkämpft. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, Tore gab es jedoch nicht zu bejubeln. Es dauerte bis zur 44. Minute, dann fing Jeffrey Smith einen Pass der Gäste ab und ließ im Alleingang ECP-Torwart Hechenrieder keine Chance und netzte zum viel umjubelten Ausgleich ein. Während auf Passauer Seite beide Schützen im Penaltyschießen vergaben, machten es die Gäste in Form von Florian Stauder und Eetu-Ville Arkiomaa besser und sicherten so den zweiten Punkt.