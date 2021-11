Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Passau Black Hawks nutzen die Deutschland-Cup-Pause und treten am Mittwoch um 20 Uhr zu einem Freundschaftsspiel bei den Karoli Crocodiles Waldkirchen an.

Beide Vereine verbindet mittlerweile eine enge und gute Zusammenarbeit im Nachwuchsbereich. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die beiden Vereine sich auf ein Freundschaftsspiel der ersten Mannschaften verständigt haben. Für die Black Hawks steht gegen den Landesligisten der Spaß am Eishockey im Vordergrund. „Das Spiel schadet auf jeden Fall nicht um ein wenig im Rhythmus zu bleiben. Wir wollen uns gut präsentieren. Wichtig ist, dass sich auf beiden Seiten kein Spieler verletzt und die Zuschauer ein abwechslungsreiches Eishockeyspiel sehen können“, so Christian Zessack, Sportlicher Leiter der Black Hawks.

Die Black Hawks reisen am Mittwoch mit dem kompletten Kader nach Waldkirchen. Alle Spieler, die nicht verletzt oder angeschlagen sind, sollen am Mittwoch Eiszeit erhalten.