​Die Passau Black Hawks haben Verteidiger Samuel Mantsch verpflichtet.

Der 18-Jährige wurde in Kösching bei Ingolstadt geboren. Der technische starke und wieselflinke Mantsch wurde in der Nachwuchsabteilung des ERC Ingolstadt ausgebildet. Zur Saison 2019/20 folgte der Wechsel in den Nachwuchs der Vienna Capitals. In der abgelaufenen Saison absolvierte Samuel Mantsch 25 Spiele für die Vienna Capitals Silver in der Alps Hockey League (2. Liga in Österreich) sowie eine Partie in Österreichs höchster Spielklasse für die Vienna Capitals.

„Samuel ist ein sehr talentierter und junger Spieler. Ich kenne Samuel persönlich aus dem Nachwuchs in Ingolstadt und habe gerne mit ihm gearbeitet. Es folgte dann der Wechsel nach Wien, wo Samuel zuletzt in der zweiten sowie der ersten Liga gespielt hat. Samuel hat da eine Ausländerposition eingenommen. Daran lässt sich sicherlich auch Qualität und Talent ableiten“, freut sich Petr Bares über den Neuzugang.