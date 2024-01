Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das Verletzungspech bleibt den Passau Black Hawks treu. Verteidiger und Kontingentspieler Tyrell Buckley fällt mit einer Oberkörperverletzung bis zum Ende der Saison aus.

Buckley kam vor der Saison vom Canisius College aus der NCAA zu den Black Hawks. In der laufenden Saison hat Buckley 32 Spiele für die Habichte absolviert und konnte zwölf Scorerpunkte sammeln. „Wir haben dieses Jahr wahnsinniges Pech mit den Verletzungen. Das ist jetzt der dritte Spieler, der mit einer Oberkörperverletzung ausfällt“, so Trainer Thomas Vogl.



Die Passau Black Hawks haben auf die Verletzung von Tyrell Buckley schnellstmöglich reagiert und Verteidiger Tomas Kulhanek verpflichtet. Der 22-Jährige wechselt vom tschechischen Drittligisten SKLH Zdar in die Dreiflüssestadt. Der 1,89 Meter große und 95 Kilogramm schwere Verteidiger hat bei seinem Club 25 Spiele absolviert und konnte 25 Scorerpunkte (11 Tore, 14 Assists) sammeln. In der Saison 2022/23 lief Kulhanek außerdem für HC Dynamo Pardubice in 15 Spielen in der 2. Liga auf. Tomas Kulhanek wird sein Debüt im Derby gegen den Deggendorfer SC geben. „Wir wollten die entstandene Lücke natürlich bestmöglich füllen. Tomas ist ein Spieler, der uns gleich weiterhelfen kann. Wir werden bis zum Ende alles dafür geben, die Playoffs zu erreichen. Mit der Verpflichtung von Tomas machen wir dies auch noch mal deutlich“, erklärt Tomas Vogl.