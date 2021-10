Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Passau Black Hawks haben kurz vor dem Start in die Oberliga-Saison noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Sascha Maul wechselt vom Deggendorfer SC in die Dreiflüssestadt.

Der 19-jährige Stürmer durchlief die Nachwuchsabteilungen des DSC. In der abgelaufenen Saison wurde Sascha Maul auch in neun Spielen in der Deggendorfer Oberliga-Mannschaft eingesetzt.

„Sascha Maul ist ein junger und ehrgeiziger Stürmer, der sich bei uns wunderbar weiterentwickeln kann. Gerade zum Ende der Saison hin können unsere jungen Spieler den Unterschied ausmachen. Insbesondere was die Geschwindigkeit, Fitness und Verletzungsanfälligkeit angeht“, verrät der Sportliche Leiter Christian Zessack. Wenn alle Formalitäten rechtzeitig erledigt sind, wird Sascha Maul bereits am Wochenende das Trikot der Passau Black Hawks tragen.