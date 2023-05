Lesedauer: ca. 1 Minute

​Maximilian Otte wird künftig das Trikot der Passau Black Hawks tragen. Der 24-jährige Defensiv-Verteidiger wechselt aus der Oberliga Nord von den Hammer Eisbären in die Dreiflüssestadt.

Otte war in den letzten sieben Spielzeiten für die Oberliga-Vereine aus Hamm, Selb, Höchstadt und Herne aktiv. Insgesamt 197 Spiele hat der Verteidiger in der dritthöchsten deutschen Spielklasse bereits absolviert. Ausgebildet wurde der gebürtige Iserlohner bei seinem Heimatverein, dem Iserlohner EC. „Wir freuen uns, dass wir Maxi von unserem Konzept in Passau überzeugen konnten. Die Fans und Zuschauer dürfen sich auf einen großen, defensiv starken Verteidiger freuen. Dazu ist Maxi auch einer, der mal dazwischen geht, wenn es brennt“, so Christian Zessack zur Verpflichtung von Maximilian Otte.