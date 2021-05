Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Passau Black Hawks haben die nächste Schlüsselposition im Kader besetzt. Der 24-jährige Marcel Pfänder trägt ab der kommenden Saison das Trikot der Passau Black Hawks. Mit Marcel Pfänder ist es den Black Hawks gelungen, einen der stärksten Verteidiger der Oberliga zu verpflichten.

In der Vita von Marcel Pfänder stehen neben 233 Spielen (160 Scorerpunkte) in der Oberliga außerdem 31 Spiele in der DEL2. In den letzten beiden Jahren schnürte Pfänder die Schlittschuhe für den Deggendorfer SC.

Pfänder wurde während des Spielbetriebes der letzten Saison vom Deggendorfer SC freigestellt. Während der Vertragsverhandlungen mit den Passau Black Hawks ist Marcel Pfänder total offen mit den Gründen, die zu der Freistellung geführt haben umgegangen. Da nach eingehender Prüfung keine Gründe für eine sportliche Sanktionierung gemäß den Regularien vorliegen, haben sich die Verantwortlichen für eine Verpflichtung von Marcel Pfänder ausgesprochen. „Marcel gehört zu den stärksten Verteidigern in dieser Spielklasse. Die halbe Liga wollte Marcel verpflichten. Wir freuen uns, dass sich Marcel für die Passau Black Hawks entschieden hat“, so der sportliche Leiter Christian Zessack. Zu der Vergangenheit äußert sich Zessack wie folgt: „Das ist die Vergangenheit. Wir haben klare Erwartungen an Marcel Pfänder. Diese haben wir in den gemeinsamen Gesprächen kommuniziert und besprochen. Und sowohl der Spieler als auch der Verein haben die gleichen Ziele. Gemeinsam wollen wir diese erreichen.“

Marcel Pfänder wird mit seiner Klasse die Hintermannschaft der Habichte verstärken. Dazu bringt Pfänder durch seine Größe auch das dementsprechende physische Element mit. „Wir werden in der kommenden Saison deutlich stabiler in der Defensive stehen. Das Körperliche hat uns vielleicht in der abgelaufenen Saison etwas gefehlt“, sagt Trainer Ales Kreuzer.