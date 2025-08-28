Neuzugang aus Pfaffenhofen

Passau Black Hawks verpflichten Leo Mössinger

28.08.2025, 21:35 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Passau Black Hawks haben sich mit Leo Mössinger verstärkt. Der 21-jährige Stürmer wurde in Hannover und Regensburg ausgebildet und absolvierte bei den Hannover Indians seine ersten Einsätze im Profi-Eishockey. In der vergangenen Saison stand Mössinger für den EC Pfaffenhofen in der Bayernliga auf dem Eis und überzeugte dort mit starken 43 Scorerpunkten in 45 Spielen.

„Ich freue mich riesig Teil der Black-Hawks-Familie zu werden. Ich durfte in meiner U20-Zeit in Regensburg ab und zu in Passau mit trainieren und habe nur gute Eindrücke mitgenommen. Als sich die Chance für mich ergab, in Passau zu spielen, habe ich mich direkt dafür entscheiden. Ich freue mich auf die kommende Saison und will mit dem Team und den Fans viele Siege feiern“, so Mössinger über die neue Aufgabe.

Auch Trainer Petr Bares ist überzeugt vom Stürmer: „Leo ist ein junger Spieler mit großem Potenzial, der bereits zwei Jahre Erfahrung im Seniorenbereich gesammelt hat und besonders im letzten Jahr auf sich aufmerksam machen konnte. Er ist beweglich, schnell und hat einen guten Zug zum Tor. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat.“