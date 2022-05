Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Passau Black Hawks haben ihre zweite Kontingentspielerposition besetzt. Vom IHC Pisek wechselt der 20-jährige Angreifer Jakub Cizek in die Dreiflüssestadt.

Der technische starke und wieselflinke Stürmer war in der abgelaufenen Saison mit nur 20 Jahren der Topscorer des IHC Pisek. In 38 Spielen erzielte Cizek 41 Tore und 22 Assists. Die Fans der Passau Black Hawks konnten sich bereits ein Bild von Jakub Cizek machen. Beim Spiel der Habichte gegen Waldkirchen zugunsten der Menschen in der Ukraine trug Cizek bereits das Trikot der Black Hawks und erzielte fünf Tore. „Jakub ist ein sehr talentierter Stürmer, der mit seinen Fähigkeiten stets für Torgefahr sorgen kann. 41 Tore in der abgelaufenen Saison in der dritten tschechischen Liga sprechen eine eindeutige Sprache“, sagt Christian Zessack, Sportlicher Leiter der Passau Black Hawks.