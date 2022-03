Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Passau Black Hawks haben den 22-jährigen Deutsch-Tschechen Jakub Bitomsky verpflichtet. Der technisch starke Stürmer wechselt von Bayernligist EHC Königsbrunn zu den Habichten.

In der abgelaufenen Saison war Bitomsky der zweitbeste Scorer seiner Mannschaft. Starke 35 Tore und 25 Assists konnte der Angreifer in der Saison 2021/22 für seine Mannschaft erzielen. In der Oberliga lief Bitomsky bereits für den Herner EV sowie die Blue Devils Weiden auf. „Jakub ist ein junger und hungriger Spieler, der technisch gut ausgebildet ist. Dazu ist Jakub vor dem Tor brandgefährlich, hat aber auch ein gutes Auge für den Nebenmann. Wir wollen zur kommenden Saison einfach auch unberechenbarer werden“, so der Sportliche Leiter Christian Zessack.