Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der nächste Neuzugang der Passau Black Hawks ist fix. Vom Augsburger EV wechselt der 20-jährige Torhüter Luca Mayer in die Dreiflüssestadt.

Der gebürtige Landsberger durchlief die Nachwuchsabteilungen in Buchloe, Kaufbeuren sowie des Augsburger EV. Dort hielt Mayer zuletzt den Kasten der Augsburger DNL-Mannschaft sauber. Aufgrund seiner starken Leistungen in der Elite-Nachwuchsliga des DEB wurde Mayer auch für den DEL-Kader der Augsburger Panther lizenziert. International stand Mayer im Kader U16- und U17-Nationalmannschaft, für die der Keeper insgesamt vier Spiele absolvierte. Gemeinsam mit Raphael Fössinger wird Luca Mayer das Torhütergespann in der Saison 2022/23 bilden.



„Luca ist ein sehr talentierter Torhüter, der für sein Alter schon sehr weit ist. Wir bekommen hier einen starken Goalie mit sehr viel Entwicklungspotenzial. Raphael und Luca sollen sich gegenseitig pushen und zu Höchstleistungen anspornen“, freut sich Christian Zessack über das künftige Torhütergespann.