​Die Passau Black Hawks haben die erste Kontingentstelle im Kader für die Oberliga-Saison 2022/23 besetzt. Der 26-jährige Carter Popoff wird zur neuen Saison die Habichte im Angriff verstärken.

Der gebürtige Kanadier (Richmond, Britisch Columbia) wechselt aus der zweiten französischen Liga von Neuilly-sur-Marne in die Dreiflüssestadt. In 30 Spielen konnte Popoff 37 Scorerpunkte (12 Tore, 25 Assists) für sich verbuchen. Zuvor lief Carter Popoff in der kanadischen WHL (283 Spiele, 181 Scorerpunkte) und Usports (126 Spiele, 64 Scorerpunkte) auf. Carter Popoff gilt als laufstark und technisch versierter Stürmer mit einem guten Auge für den Mitspieler. „Carter wird uns im Angriff viel unberechenbarer machen. Dazu kommt ein starker Schuss und die Fähigkeit in jeder Situation einen tödlichen Pass spielen zu können“, sagt der Sportliche Leiter Christian Zessack.