Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Passau Black Hawks haben den 24-jährigen Verteidiger Alexander Biberger unter Vertrag genommen. Biberger wechselt vom Höchstadter EC in die Dreiflüssestadt.

Der gebürtige Wasserburger wurde in der Nachwuchsabteilung der Starbulls Rosenheim ausgebildet und sammelte dort erste Erfahrungen im Seniorenbereich in der Oberliga Süd. In den letzten drei Spielzeiten schnürte er die Schlittschuhe für die Lindau Islanders, den EC Peiting und zuletzt die Höchstadt Alligators. Mit der Erfahrung aus 197 Spielen in der Oberliga Süd soll Biberger der Verteidigung der Black Hawks Stabilität und Erfahrung verleihen.

Black-Hawks-Trainer Petr Bares ist vom Neuzugang überzeugt und freut sich über die Verpflichtung: „Alex ist ein junger, offensiv ausgerichteter Verteidiger mit viel Potenzial und guter Spielübersicht. Trotz seines jungen Alters kann er bereits auf 197 Einsätze in der Oberliga zurückblicken und bringt somit wertvolle Erfahrung mit. Er schaltet sich gerne offensiv ein und kann auch im Powerplay spielen. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat.“